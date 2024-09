Tunisie – Alerte météo : Des pluies et de la grêle attendues cette nuit dans ces gouvernorats

Des cellules orageuses sont attendues, cette nuit, accompagnées de chutes de pluie et de la grêle, dans certains endroits, dans les régions du Kef, Kasserine, Siliana et Sidi Bouzid. Ces changements météorologiques concerneront, progressivement, les régions du centre Est, d’après le bulletin de suivi météo de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 22 et 27 degrés, sur les hauteurs ouest, et entre 28 et 32 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur Est au sud, relativement fort près des côtes, et faible à modéré dans le reste de régions. Sa vitesse dépassera les 70 km/h lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer sera peu agitée à agitée, sur les côtes Est du pays.