Contrôle intensifié des produits de volailles à Tunis : 159 infractions économiques relevées

La Direction régionale du commerce au gouvernorat de Tunis a réalisé une série d’opérations de contrôle intensifiées au niveau des circuits de production et de distribution des produits de volailles en vue de lutter contre les pratiques de monopole et des cas de majoration des prix.

Le Directeur à la Direction régionale du commerce de Tunis Maher Ghribi, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que la campagne de contrôle qui s’est déroulée, du 9 au 31 août 2024, s’inscrit dans le cadre de suivi de la décision de fixation des prix maximaux de poulet prêt à cuire et des tranches de dinde et de poulet, selon la décision annoncée par le ministère le 7 août 2024 .

Ainsi, les résultats de contrôle ont permis de relever 159 infractions économiques, lesquelles sont relatives à l’application des prix de vente illicites et à une majoration illégale des prix ( 74 infractions ), le non affichage des prix ( 55 infractions ), la facturation (12 infractions ), la tenu et l’utilisation des instruments de pesage non contrôlées ( 11 infractions ) et l’interdiction de vente ainsi que la dissimulation des marchandises ( 7 infractions ).

Sur un autre plan, Maher Ghribi a souligné que les services de contrôle économique à la Direction régionale du commerce et du développement des exportations sont parvenus, au cours du mois d’août 2024, à réaliser 5314 visites d’inspection. Près de 125 équipes de contrôle mixte entre les ministère du commerce et de l’Intérieur, ont réalisé ces visites, lesquelles ont abouti à la saisie de plus de 10800 unités de différents produits alimentaires, et la publication de 5 sanctions administratives à l’encontre des sociétés spécialisées en commerce de gros des produits agroalimentaires, et des boulangeries classées.

S’agissant de l’approvisionnement du marché en produits de consommation de base , le responsable a relevé que les services de la Direction régionale du commerce et du développement des exportations à Tunis a réalisé, au cours du mois d’août 2024, la distribution de 728 tonnes en sucre blanc en vrac consacré à la consommation familiale dans les différentes délégations du gouvernorat de Tunis, et ce en coordination avec les autorités régionales locales et les service de sécurité.