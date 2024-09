Le ministère de l’Agriculture a appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail, en veillant à les abriter et les éloigner des cours d’eau et ce en prévision des perturbations météorologiques annoncées par l’INM, à partir de lundi après-midi,

Il a, également, mis l’accent dans un communiqué, sur l’impératif de placer les machines et équipements agricoles dans des endroits sûrs, éloignés des cours d’eau.

Des nuages orageux sont attendus, cette après-midi, sur les régions du Nord, du Centre et de l’Ouest. Elles seront accompagnées de pluies intenses, sur une courte durée, sur les régions de l’est. La quantité des précipitations oscillera entre 20 et 40 millimètres et localement 60 millimètres, notamment dans les gouvernorats de Zaghouan, Nabeul et Sousse-nord, avec des chutes de grêle sur des certains endroits.