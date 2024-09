Le président de la République Kais Saied a reçu dimanche, après-midi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Madouri.

L’entretien entre Saied et Madouri a porté, selon la présidence de la République, sur la visite qu’effectuera le chef du gouvernement à Pékin pour assister au 9ème Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 2024), qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à la capitale chinoise.

Le président de la République est revenu, à cette occasion, sur la visite qu’il avait effectué à la République populaire de Chine, du 28 mai au 1er juin 2024 et qui a été couronnée par l’établissement d’un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine et par la signature d’un nombre d’accords entre les deux pays.

Il a évoqué, dans ce contexte, un ensemble de domaines de coopération, dont essentiellement le transport, la santé et l’infrastructure, relevant que les pourparlers entres les deux parties avaient déjà démarré depuis des semaines, notamment, pour l’acquisition de bus et de wagons pour « soulager la souffrance des Tunisiens » en lien avec le transport.

Le chef de l’Etat a évoqué aussi les discussions entre les deux parties concernant la « Cité médicale des Aghlabides » à Kairouan, indiquant que toutes les difficultés ont été aplanies pour entamer la réalisation des projets prévus dans ce cadre.

La rencontre a aussi permis d’évoquer des questions liées à la situation sociale et économique. Le chef de l’Etat a mis l’accent à ce sujet sur la politique adoptée par la Tunisie laquelle devrait reposer, d’après lui, “sur une nouvelle approche différente des anciennes et devrait couper définitivement avec le passé et avec la négligence des services publics de base, essentiellement l’éducation, la santé et le transport”.

Saied a également souligné la nécessité de créer un Fonds de garantie perte d’emploi pour des raisons économiques et d’exonérer les pensions d’invalidité et d’orphelins des impôts.