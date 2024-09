Des dizaines de citoyens ont été martyrisés et blessés, aujourd’hui lundi, lors des bombardements de l’occupation sur diverses zones de la bande de Gaza, au 332e jour de l’agression sioniste en cours contre la bande rapporte l’agence de presse Wafa.

Des sources locales ont rapporté que quatre citoyens ont été tués et d’autres blessés lorsque les avions de combat de l’occupation ont bombardé une maison dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

Les mêmes sources ont ajouté que les avions de combat de l’occupation ont lancé un raid sur le camp de Nuseirat, coïncidant avec des tirs nourris et aveugles des véhicules de l’occupation au nord du camp.

Les forces d’occupation ont poursuivi leur agression terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, entraînant le martyre de 40 738 citoyens et la blessure de 94 154 autres, un bilan infini, alors que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes et les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre.