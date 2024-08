Lotfi Dhiab visite plusieurs centres de formation professionnelle dans le gouvernorat de Sousse

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Lotfi Dhiab a effectué des visites de terrain à plusieurs centres de formation professionnelle dans le gouvernorat de Sousse.

Selon un communiqué du ministère de l’Emploi, ces visites ont concerné les Centres de formation professionnelle de Msaken, le foyer et la cantine du Centre de formation et d’apprentissage de Kalaa Kobra et le Centre d’équipement de Sousse.

Le ministre a été informé de l’état des espaces de formation et des ateliers, ainsi que des conditions de vie et d’hébergement, où certaines déficiences et problèmes ont été identifiés, selon le communiqué.

A cet égard, il a recommandé de travailler sur une meilleure gouvernance de l’utilisation des espaces de formation et des ateliers afin d’augmenter le nombre de places de formation dans les spécialisations qui sont en forte demande sur le marché du travail.

Il a souligné l’importance de coordonner la coopération avec les autorités régionales et locales afin de prendre soin en permanence des espaces communs au sein des centres et des dortoirs.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a également effectué une visite de terrain au siège de l’Office de l’emploi et du travail indépendant à Msaken et a recommandé de renforcer davantage le travail en réseau avec l’environnement économique afin de répondre de manière optimale aux besoins en ressources humaines des entreprises implantées dans la région.