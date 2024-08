Victoire de la Protection civile à Sfax : une nuit de lutte pour éteindre l’incendie dévastateur de l’usine de plastique

Les équipes de la protection civile à Sfax ont réussi à maîtriser l’incendie qui s’était déclaré hier après-midi dans une usine de plastique située à Sakiet Ezzit, dans le gouvernorat de Sfax.

Mobilisant 19 camions de pompiers des directions régionales de Sfax et des régions voisines, les efforts de lutte contre le feu ont duré toute la nuit et se sont poursuivis jusqu’au matin. Grâce à l’intervention rapide et soutenue des pompiers, les flammes ont été contenues, évitant ainsi leur propagation à d’autres établissements industriels voisins. Cependant, l’incendie a ravagé l’aile administrative et l’unité de production de l’usine, couvrant une superficie de 13 000 mètres carrés, selon le porte-parole de la protection civile.