Centre El Amen : 300 femmes accueillies et 261 prises en charge depuis son ouverture en août 2023

“Depuis son ouverture le 07 août 2023, le centre pilote d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence (El Amen), a accueilli 300 femmes et pris en charge 261 femmes victimes de violence, âgées entre 18 et 81 ans”, a indiqué vendredi le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le ministère précise que 29,12 % du total des femmes victimes de violence sont âgées entre 28 et 37 ans et que dans 54,02% des cas il s’agit de violence conjugale.

D’après le communiqué, ce centre pilote, premier du genre à l’échelle nationale, propose divers services assurés par des cadres de la direction générale de la femme et de la famille, spécialisés dans les domaines psychologique, social et juridique, et ayant une expérience en matière de prévention de la violence à l’égard des femmes.

Le ministère précise que cette expérience pilote sera généralisée progressivement sur l’ensemble du pays afin de garantir l’assistance sociale et l’autonomisation économique des femmes victimes de violence.