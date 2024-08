Lutte contre la variole du singe : La Tunisie intensifie ses contrôles sanitaires aux frontières

Les équipes sanitaires tunisiennes ont intensifié les mesures de prévention aux points de passage frontaliers en réponse à la menace de la variole du singe.

Selon Kouther Hrabech, officier de liaison national pour le Règlement Sanitaire International, des espaces d’isolement ont été aménagés dans chaque point de passage pour empêcher la propagation du virus. Ces espaces, autrefois utilisés pour les cas suspects de COVID-19, sont désormais dédiés aux personnes potentiellement atteintes de la variole du singe. Bien que le risque de transmission via les migrants irréguliers venant d’Afrique subsaharienne soit jugé faible, le ministère de la Santé se concentre sur la protection des zones de passage, notamment les ports et aéroports, en mettant en place une surveillance visuelle et un suivi rigoureux des arrivants. En cas de symptômes suspects, les individus sont isolés et des échantillons sont analysés au laboratoire de référence de l’Institut Pasteur à Tunis.