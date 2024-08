La championne Imane Khelif célèbre sa victoire avec un nouveau look

La championne olympique de boxe, Imane Khelif, a récemment fait sensation sur Instagram en dévoilant un nouveau look dans une vidéo partagée par l’institut de beauté algérien Beauty Code.

Cette transformation intervient dans un contexte où Khelif a été la cible de critiques et de harcèlement sur son apparence et son genre lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Arborant fièrement sa médaille d’or, elle rappelle que l’apparence extérieure n’est qu’un détail, et que ses succès ont été obtenus grâce à sa détermination et son travail acharné, sans se soucier des normes imposées par la société.