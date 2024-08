Le SNJT conteste le retrait d’accréditation de la journaliste Khaoula Boukrim par l’ISIE

Le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SNJT) a annoncé, mercredi, son intention de faire recours après de la justice contre la décision de l’instance électorale de retirer l’accréditation à la journaliste, rédacteur en chef du site d’information Tumedia Khaoula Boukrim.

L’instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) avait décidé, mardi de retirer l’accréditation de la journaliste à qui elle reproche le non respect des rudiments d’une couverture objective et équilibrée, a loi électorale et le non respect de la déontologie de la profession.

Dans une déclaration publiée mercredi, le syndicat exprime son refus absolu de la décision de l’instance électorale, appelant journalistes et organes de presse à observer, mardi prochain, un mouvement de protestation devant le siège central de l’instance et à se préparer pour des actions d’escalade.

La décision de l’instance a pour dessein de faire taire les critiques et s’inscrit dans le cadre de la série d’erreurs commises par l’ISIE depuis le démarrage du processus électoral, lit-on de même source.

Et d’ajouter, l’ISIE est non habilitée à évaluer une couverture médiatique sur la base de l’éthique journalistique. De ce fait, toutes ses décisions prises dans ce sens, sont illégales.

Le monitoring de la couverture médiatique est une tache confiée à de hautes compétences spécialisées qui utilisent des techniques et des équipements de pointe pour le réaliser, souligne l’instance.

Au cours de la dernière période, le syndicat une série de réunions avec différentes structures professionnelles qui se sont focalisées sur les mécanismes d’autorégulation nécessaires à la couverture du processus électoral, en l’absence d’une instance de régulation.

Ces réunions ont débouché sur l’élaboration d’une note d’orientation sur la couverture médiatique de l’élection présidentielle du 6 octobre 2024 qui sera publiée dans les jours qui viennent.