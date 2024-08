Prévisions météorologiques de la nuit : températures et conditions côtières

Cette nuit, les températures varieront entre 27 et 31 degrés dans les zones côtières et entre 31 et 34 degrés dans le reste du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Le ciel sera généralement parsemé de nuages, avec des formations parfois plus denses dans les zones montagneuses de l’ouest. Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre, tandis qu’il viendra de l’est dans le sud, avec une intensité relativement forte près des côtes nord et faible à modérée dans le reste des régions. La mer sera agitée dans la région de Sfax et modérément agitée sur les autres côtes.