L’UNFT appelle à la promotion des mécanismes de protection juridique des femmes

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a appelé à la nécessité de lutter contre le phénomène des féminicides à travers la promotion des mécanismes de protection juridique des femmes et la mise en place de processus éducatifs et culturels visant à rejeter la discrimination à l’égard des femmes et l’enracinement de l’égalité des sexes.

L’UNFT a revendiqué, dans un communiqué publié lundi à l’occasion de la journée nationale de la femme, célébrée chaque année le 13 aout, la promotion des mécanismes de protection énoncés dans la loi 58 de l’année 2017 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, soulignant que la recrudescence des féminicides dans la société tunisienne a pour cause ” l’insuffisance des dispositifs de protection et de prise en charge des femmes victimes de violence, la lenteur des procédures et l’absence de sensibilisation”.

L’Union a signalé l’importance du renforcement des textes législatifs relatifs aux droits des femmes travaillant dans le secteur agricole, la révision des législations afin de les adapter aux principes d’équité, d’égalité et de dignité, appelant à trouver des solutions alternatives à ces travailleuses, notamment en ce qui concerne le transport sécurisé.