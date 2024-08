Le temps sera généralement peu nuageux dimanche dans la plupart des régions, selon un bulletin de suivi de l’Institut national de météorologie. Le vent relativement fort, localement fort au Nord et près des côtes, et faible et modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée. La température maximale varie entre 30 et 37 degrés au nord et dans les zones côtières du centre et du sud, et entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions, avec l’apparition locale du sirocco.