Congés de maternité et de paternité : ce qui change à partir du 13 Août

À partir du 13 août, date commémorative de la Journée de la Femme Tunisienne, la Tunisie met en œuvre un nouveau cadre législatif concernant les congés de maternité et de paternité, applicable aussi bien aux secteurs public qu privé.

Ce nouveau texte, adopté par le Parlement le 31 juillet 2024 et en attente de promulgation, introduit pour la première fois un congé prénatal de 15 jours, et allonge la durée du congé de maternité à trois mois, tout en assurant le plein salaire dans le secteur public. Les mères ayant des besoins spécifiques, comme celles qui accouchent de jumeaux ou d’enfants prématurés, bénéficieront d’une extension de quatre mois. De plus, le congé de paternité est désormais de sept jours au lieu d’un jour. Ce texte vise à promouvoir l’égalité entre les secteurs, réduire le recours aux congés maladie liés à la maternité et améliorer la prise en charge des nouveau-nés, notamment en augmentant la période de congé postnatal et en garantissant une meilleure protection contre les discriminations liées à la grossesse et à la maternité.