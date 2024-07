Le Parlement approuve un prêt de 100 millions de dinars pour le développement agricole dans le gouvernorat du Kef

Le 22 mai 2024, l’Assemblée des représentants du peuple a approuvé un accord de prêt de 100 millions de dinars tunisiens, signé entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social.

Ce financement, d’un montant équivalent à environ 10 millions de dinars koweïtiens, sera dédié à la réalisation d’un projet de développement agricole intégré dans le bassin de l’Oued Tessa, dans le gouvernorat de Kef. Ce projet, dont le coût total est estimé à 110 millions de dinars tunisiens, vise à améliorer les conditions de vie des citoyens, valoriser les chaînes de valeur des produits agricoles, et développer les infrastructures hydrauliques et agricoles. Les fonds permettront notamment de créer des zones d’irrigation, d’aménager des chemins agricoles, et de mettre en place des protections pour les terres. L’accord prévoit un taux d’intérêt d’environ 3 % et une période de remboursement de 30 ans, avec 4 années de grâce. Les députés ont également soulevé des préoccupations concernant la pénurie d’eau potable et les difficultés du secteur agricole, telles que les restrictions sur le forage des puits et les obstacles juridiques aux projets agricoles.