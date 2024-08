Alerte chaleur : températures extrêmes attenues demain en Tunisie

Selon les informations fournies par le professeur Ameur Bahba sur sa page Facebook, la chaleur sera encore plus intense demain qu’aujourd’hui, avec des températures variant entre 40° et 46°C dans la plupart des régions de la Tunisie, à l’exception des côtes orientales telles que Mahdia, Kerkennah et les rivages du gouvernorat de Nabeul, où les températures seront légèrement plus fraîches.

Un léger refroidissement est prévu pour samedi dans le nord et le centre du pays, tandis que dimanche, le sud tunisien connaîtra également une baisse des températures. Le professeur Bahba met en garde contre les conditions extrêmes de chaleur de demain et conseille de prendre les précautions nécessaires.