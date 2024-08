Fares Ferjani : « aucune entreprise tunisienne n’a accepté de me sponsoriser car je ne suis pas célèbre sur Instagram. »

Dans une récente interview sur la radio IFM, le champion olympique Fares Ferjani a partagé les défis auxquels il a été confronté lors de son séjour aux États-Unis.

Il a évoqué les difficultés personnelles et professionnelles qu’il a rencontrées, notamment la dépression liée à l’isolement et à l’incapacité de s’adapter à son nouvel environnement. Ferjani a décrit la vie en Amérique comme une “jungle”, où seuls les plus forts survivent. Il a également souligné l’absence de soutien financier, expliquant : « Je n’ai pas de sponsor ; j’ai contacté 40 entreprises en Tunisie, mais aucune n’a voulu m’aider car je ne suis pas célèbre et je ne suis pas sur Instagram. »