Top 10 des smartphones les plus vendus

Au printemps 2024, Apple continue de régner sans partage sur le marché des smartphones, avec ses modèles iPhone 15, 15 Pro Max et 15 Pro occupant les trois premières places du classement des smartphones les plus vendus.

Selon les données fournies par le cabinet Counterpoint, ces trois variantes d’iPhone cumulent à elles seules plus de 10 % des parts de marché, ce qui signifie qu’un téléphone sur dix vendu mondialement durant ce trimestre est un iPhone 15 ou l’une de ses déclinaisons. Cette performance, bien que remarquable, marque une légère diminution par rapport à l’année précédente, où les iPhone 14 dominaient avec une part de marché encore plus importante. Le reste du top 10 est dominé par les smartphones Android, avec Samsung en tête grâce à ses modèles Galaxy A15 5G et A15 4G, qui occupent respectivement la 4e et la 5e place. L’iPhone 14 se maintient en 6e position, suivi par plusieurs modèles Samsung, dont les Galaxy A55, S24 Ultra et A05. Le Redmi 13C 4G de Xiaomi est le seul modèle non-Samsung ou non-Apple à figurer dans le top 10, avec une part de marché de 1,5 %. Toutefois, la situation pourrait évoluer au prochain trimestre avec l’arrivée des nouveaux modèles, tels que les Pixels de Google et les Samsung Z Flip et Z Fold, qui sont attendus pour redéfinir les hiérarchies sur le marché des smartphones.