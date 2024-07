Été et parfums : comment choisir le parfum idéal pour les journées ensoleillées

Avec l’arrivée des jours ensoleillés, il est temps de renouveler votre parfum pour qu’il s’harmonise avec la saison estivale. Alors que l’hiver nous incite à choisir des fragrances plus lourdes et chaleureuses, l’été appelle à des senteurs légères et rafraîchissantes.

Qu’est-ce qu’un parfum d’été ?

Durant l’été, les températures élevées demandent des parfums qui apportent fraîcheur et légèreté. Privilégiez les eaux de toilette, connues pour leur légèreté et leur capacité à offrir des senteurs toniques sans alourdir votre fragrance. Cependant, certaines eaux de parfum peuvent aussi être adaptées à la saison si elles présentent des notes subtiles.

Les notes de tête, souvent agrumes comme le citron, la mandarine, l’orange, le pamplemousse ou la bergamote, sont idéales pour un parfum estival. Elles s’évaporent rapidement, offrant un effet vivifiant et immédiat.

Pour équilibrer cette volatilité, optez pour des accords floraux en notes de cœur. Des senteurs telles que la rose, le muguet, le jasmin, la tubéreuse, la fleur d’oranger ou même l’herbe fraîchement coupée évoquent une sensation de fraîcheur et de liberté, parfaites pour les journées chaudes.

Enfin, les notes de fond peuvent inclure des senteurs chyprées, fruitées (pomme, abricot, fruits rouges ou exotiques), boisées ou musquées pour une touche de modernité et d’élégance. Ces accords ajoutent de la profondeur et prolongent l’expérience olfactive de votre parfum.

Les nouveautés pour l’été

Cette saison, les parfumeries regorgent de nouvelles créations. Parmi les nouveautés, « Couleur » de Kenzo se distingue avec ses notes fruitées et fleuries de myrtille et de violette. Cerruti fait sensation avec « Cerruti 1881 Bella Notte », une fragrance pour femmes et hommes, mêlant bergamote, mûre, ambre et musc.

Yves Saint Laurent réinvente son classique « Paris » avec une version estivale aux effluves légers de muguet, rose et pivoine. Lancôme propose une nouvelle déclinaison de « La vie est belle » avec des touches florales et gourmandes de praline. Thierry Mugler, quant à lui, dévoile la quatrième version de « Alien », alliant agrumes, fleurs de tiaré et bois de cachemire, avec une note finale d’ambre blanc.

Ainsi, pour bien choisir un parfum d’été, optez pour des fragrances qui apportent fraîcheur, légèreté et une touche de modernité. Laissez-vous guider par les nouveautés et les accords qui évoquent l’évasion estivale pour illuminer vos journées ensoleillées.