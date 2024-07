Meurtre d’un chauffeur de taxi : arrestation de deux jeunes et de la mère de l’un d’eux pour assassinat et tentative d’enterrement du corps !

Les agents de la brigade de police judiciaire de Sidi Hssine Sijoumi ont arrêté deux jeunes hommes et la mère de l’un d’eux pour leur implication dans le meurtre d’un chauffeur de taxi et la tentative de dissimulation du corps dans une propriété abandonnée.

Selon les informations disponibles, la victime, un chauffeur de taxi âgé, avait pris son service tôt le matin et s’était brièvement arrêté devant un kiosque avant de reprendre son travail. Deux jeunes hommes sont montés dans son véhicule, l’un s’installant à côté de lui et l’autre à l’arrière, où il a tenté de l’étrangler avec un lacet de chaussure pendant que l’autre le maîtrisait. En dépit de ses efforts pour se défendre, le chauffeur a été poignardé à la poitrine. Après avoir confirmé sa mort, l’un des suspects a appelé sa mère, qui est venue sur les lieux avec des outils pour enterrer le corps et effacer les traces du crime. Cependant, une patrouille de police a remarqué le véhicule suspect et les suspects ont fui. Les investigations ont permis de localiser l’un des suspects à Fernana, dans le gouvernorat de Jendouba, tandis que l’autre était en train de préparer une tentative d’émigration clandestine depuis les côtes de Sousse. Ce dernier a été arrêté lors d’un piège tendu avec l’aide de sa mère. Le juge d’instruction a ordonné la détention des suspects, de la mère, ainsi que d’un autre jeune impliqué dans le projet d’émigration et l’organisateur de l’opération.