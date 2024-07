Le leader du parti français des Patriotes, Florian Philippot, a critiqué l’annulation des épreuves de triathlon en raison de la pollution de la Seine, affirmant que la France aurait gaspillé 1,4 milliard d’euros pour nettoyer le fleuve sans succès.

Selon Philippot, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devrait plonger à nouveau dans la Seine pour démontrer que l’eau est désormais appropriée pour les compétitions. L’annulation des compétitions a été annoncée par l’agence France-Presse en raison des fortes pluies tombées sur Paris les 26 et 27 juillet 2024. Malgré les efforts, y compris une baignade symbolique de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le niveau de pollution par les bactéries E. coli dépasse les normes recommandées. Depuis 1923, la baignade dans la Seine est interdite en raison de la contamination, et les rénovations coûtant environ 1,4 milliard d’euros visaient à rendre l’eau propre pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les jeux se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre.