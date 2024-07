La grève sectorielle des hotels et établissements touristiques similaires prévue pour demain, samedi 27 juillet, a été annulée à la suite d’un accord conclu lors d’une séance de conciliation tenue vendredi après-midi au siège du ministère des Affaires sociales.

La séance, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales, Kamel Madouri, et à laquelle ont participé les parties administrative et syndicale, a abouti à un accord sur l’augmentation des salaires de base et des primes de nature fixe et générale au titre des années 2024 et 2025, selon un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Cette séance a été consacrée à la révision de la convention collective sectorielle des hotels touristiques et établissements similaires dans son volet financier entre les représentants de la Fédération tunisienne de l’hotellerie (FTH) et la Fédération générale des industries alimentaires, du tourisme et de l’artisanat relevant de l’UGTT.