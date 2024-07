Danger pour les baigneurs : montée des courants marins anormaux et présence de méduses mortelles en Tunisie

Le vendredi 26 juillet 2024, Mohamed Adel Hentati, expert en environnement et développement durable, a alerté les auditeurs de Jawhara FM, sur les dangers potentiels pour les baigneurs cet été.

Il a souligné la distinction entre la méduse ordinaire et la cuboméduse, cette dernière étant particulièrement dangereuse avec une piqûre potentiellement mortelle. Il a précisé que des cas de cuboméduse avaient récemment été observés à Gabès et à Djerba. Concernant les noyades, M. Hentati a noté un changement extrême des courants marins dans la Méditerranée, attribué à la vitesse accrue de ces courants ainsi qu’à d’autres facteurs comme l’évaporation de l’eau de mer et les activités géologiques dans la région. Il a également évoqué l’urgence environnementale sur la ligne côtière tunisienne, où la pollution est exacerbée par l’activité industrielle et l’insuffisance des stations d’assainissement, qui dépassent largement les normes de sécurité en matière de contamination bactérienne et organique.