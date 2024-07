Monastir en crise : nécessité d’une déclaration d’urgence environnementale après la pollution massive

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a appelé à déclarer un « état d’urgence environnementale » dans le golfe de Monastir et à prendre des mesures immédiates pour arrêter ce qu’il appelle le « saignement de la pollution ».

Cette demande survient après le déversement anarchique d’eaux usées par l’Office national de l’assainissement au niveau de la station de Sayada/Lamta/Bouhjar. Selon le rapport, les jours 22 et 23 juillet, la ville de Ksar es-S’id a connu des manifestations de la part des pêcheurs et de la société civile en réponse à cette nouvelle catastrophe écologique, caractérisée par la mort massive de poissons, le jaunissement de la mer et l’émission d’odeurs nauséabondes. Le forum exige une responsabilité accrue de toutes les parties impliquées et dénonce les politiques environnementales jugées « défaillantes ».