Hôpital Bougatfa de Bizerte : un scanner sans radiologue, les patients payent le prix cher

Au sein de l’hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, les patients souffrent de conditions difficiles en raison du manque de disponibilité du scanner, malgré sa présence dans l’établissement.

Bien que l’appareil soit disponible, il reste inutilisé après 17 heures, lorsque la seule radiologue en service quitte l’hôpital. Les patients doivent donc se tourner vers des cliniques privées pour leurs examens, ce qui entraîne des frais supplémentaires et une grande détresse. Malgré les efforts du personnel médical et paramédical pour soutenir les patients et pallier les insuffisances, la principale demande reste l’embauche d’un second radiologue pour assurer la continuité du service et améliorer la prise en charge des malades.