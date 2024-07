Youssef Mouihbi obtient son diplôme de sport avec succès à 39 ans

Selon la page Facebook Hashtag média l’ancien joueur Youssef Mouihbi a annoncé, à l’âge de 39 ans, son diplôme de l’Institut Supérieur du Sport, spécialisé en football, avec une moyenne de 14,67 et l’obtention du troisième degré.⁸

“Grâce à Dieu et après beaucoup d’efforts et de persévérance, j’ai l’honneur d’annoncer mon diplôme de l’Institut Supérieur du Sport. Je tiens à remercier ma famille et mes amis, qui ont été mon plus grand soutien tout au long de ce parcours. Je regarde vers l’avenir avec de grands espoirs et je prie pour que Dieu me guide vers ce qui est bon.”