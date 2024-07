L’Espérance Sportive de Tunis lance la vente des abonnements pour la saison 2024-2025

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé ce lundi le lancement de la vente des abonnements pour la saison 2024-2025, qui commencera le jeudi 25 juillet 2024.

Les renouvellements pour les abonnés de la saison précédente seront ouverts du 25 au 28 juillet 2024 exclusivement sur le site teskerti.tn. À partir du lundi 29 juillet, la vente se poursuivra aux guichets du parc Hassen Belkhodja ainsi que dans tous les points de vente Terje Store et sur le site teskerti.tn, de 10h00 à 17h00 (excepté le dimanche). Les tarifs sont fixés comme suit : virage à 180 dinars, gradins découverts (Beloz) à 200 dinars, gradins supérieurs à 400 dinars, gradins inférieurs à 600 dinars et tribune à 900 dinars. Les abonnements sont personnels et nécessitent la présentation de la carte d’identité nationale lors de l’achat. Les abonnements pour le virage sud sont réservés aux personnes de plus de 18 ans, tandis que les mineurs peuvent acheter des abonnements pour les autres sections, à condition d’être accompagnés d’un adulte et d’avoir leur propre abonnement.