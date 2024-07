Sfax célèbre la mise en service de sa première unité de dessalement d’eau de mer

Hier, le samedi 20 juillet 2024, la première unité de l’usine de dessalement de l’eau de mer de Sfax a été mise en service avec une capacité de production de 25 000 mètres cubes par jour.

Les eaux produites sont progressivement acheminées sur une distance de 26 kilomètres à travers une conduite de 1,4 mètre de diamètre pour être nettoyées et désinfectées. Cette opération prendra environ cinq jours, après quoi les eaux dessalées seront dirigées vers les réservoirs avant d’être distribuées aux habitants du Grand Sfax, selon la société responsable du projet. Le directeur central de l’usine, Mohamed Zaara, avait annoncé le 11 juillet lors du programme “Ahla Sabah” que la production d’eau dessalée débuterait avant la fin de ce mois, suivie par le transfert de l’eau vers les réservoirs et sa distribution aux résidents. Le projet, qui a déjà réussi à connecter l’usine à la mer le 2 juillet, bénéficiera à plus de 1,1 million de personnes dans la région de Sfax et contribuera à réduire la pression sur les ressources en eau du nord.