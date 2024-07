Prévisions Saisonnières : Températures supérieures aux normales en Tunisie pour Juillet-Août-Septembre 2024

Il existe une forte probabilité pour que les températures se situent au-dessus des normales saisonnières sur tout le territoire tunisien pendant la période de Juillet-Août-Septembre (JAS) 2024, selon le “bulletin de prévision saisonnière”, publié sur le site de l’Institut National de la Météorologie (INM).

“L’analyse de la circulation atmosphérique actuelle, de la température de la surface de la mer, du phénomène ENSO (phénomène climatique et océanographique à grande échelle) et des résultats de quelques modèles dynamiques et statistiques mondiaux”, montre que le scénario «plus chaud que la normale» est nettement privilégié pour le trimestre JAS 2024.

Toutefois pour cette période, “il n’y a actuellement aucun signal ou tendance robuste qui se dégage des prévisions concernant les régimes de précipitations. Les modèles divergent et ne permettent pas d’anticiper de manière fiable s’il y aura des conditions plus sèches, plus humides ou proches des normales”, précise l’INM.

Pour rappel, au cours des 5 premiers mois de 2024, l’INM a pointé un réchauffements des températures avec un mois de janvier plus chaud que la normale avec un écart de +2,03°C par rapport à 1991-2020. “Il s’agit du 1er mois de Janvier où la température moyenne mensuelle en Tunisie est la plus élevée depuis 1950”. Ensuite, Février a été plus chaud que la normale avec une anomalie thermique excédentaire de +2,1°C par rapport à 1991-2020.

Mars s’est classé au 2e rang des mois de mars les plus chauds depuis 1950 et Avril a été plus chaud que la normale avec un indicateur thermique excédentaire de +0,6°C par rapport à 1991-2020. Enfin, Mai a été le 3ème mois le plus chaud depuis 1950.

Dans la continuité de l’année 2022, qui a été l’année la plus chaude que la Tunisie ait connue depuis 1950, l’année 2023 s’est classée au 3 ème rang des années les plus chaudes.