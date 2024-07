Décès du compositeur Abdelatif Al-Aidi : un héritage musical inoubliable

Le dimanche 21 juillet 2024, le monde de la musique a perdu une grande figure : le compositeur, musicien et joueur de ney Abdelatif Al-Aidi, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Né le 11 novembre 1938, Al-Aidi est considéré comme l’un des plus importants musiciens, non seulement à Sfax mais aussi à l’échelle nationale. Ses compositions ont été interprétées par de nombreux artistes renommés tels que Qassem Kafi, Slaheddine, Hiyaam Younes, Saber Rebai, Ibtissem Rebai, Jamal Chabbi et Hadia Jouira. En cette douloureuse occasion, la chaîne Mosaïque présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, en espérant que Dieu lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son paradis éternel. Nous nous souviendrons toujours de son immense contribution à la musique tunisienne.