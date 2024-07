Jendouba : Doléances par rapport à la dégradation des services à l’hôpital régional

Un certain nombre de patients de l’hôpital régional à Jendouba et du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie au sein du même hôpital, ont exprimé leur contrariété face à la dégradation des services sanitaires dans cet établissement, compte tenu de l’absence ou des pannes survenues sur plusieurs équipements depuis une longue période.

Dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, un certain nombre de patients de l’hôpital ont déploré la qualité des prestations de cet établissement en manque d’équipements et de maintenance (scanner hors-service), outre la pénurie de nombreux médicaments, l’absence de certains tests de laboratoire, le manque de spécialistes et les délais éloignés des rendez-vous médicaux, notamment ceux liés aux maladies graves.

Une grande partie des patients dans la région choisissant désormais de se diriger vers des cliniques et laboratoires privés pour effectuer les examens et les IRM nécessaires, à leurs frais, pour éviter les longues périodes d’attente liées aux rendez-vous.

En conséquence, ils ont appelé les autorités concernées à intervenir pour avoir accès à leur droit de santé et équiper l’hôpital régional en médicaments et équipements nécessaires.

En revanche, aucun éclaircissement à ce sujet n’a pu être obtenu auprès de la direction de l’hôpital régional de Jendouba et de la direction régionale de la santé.