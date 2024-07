Ben Arous : Caravane médicale pluridisciplinaire à Oudhna

Une caravane de santé pluridisciplinaire a été organisée, jeudi, à l’école primaire à Oudhna, relevant du gouvernorat de Ben Arous, à l’initiative de la direction régionale de la santé, en partenariat avec l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP).

Dans une déclaration à la TAP, la coordinatrice régionale des activités de sensibilisation et sanitaires au sein de l’ONFP à Ben Arous, Radhia Messaoudi, a indiqué que plusieurs médecins spécialistes et cadres paramédicaux du centre de santé reproductive et sexuelle de l’ONFP ont assuré les consultations et dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus et du syndrome d’immunodéficience acquise (Sida).

Cette caravane vise à rapprocher les services de santé des citoyens, notamment les séniors, qui ne peuvent pas se déplacer aux établissements de santé concernés, a-t-elle mentionné.

La responsable régionale a précisé que des actions de sensibilisation sont aussi organisées dans le cadre de la caravane, notamment à l’adresse des jeunes.