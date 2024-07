Urgence à Djerba : panne inattendue impacte la distribution d’eau

À Djerba, en raison d’une panne soudaine, l’eau potable sera coupée ce soir et demain dans certaines zones.

Selon Maimoun Ben Ahmed, un responsable de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Djerba, une rupture inattendue de la conduite de distribution de 600 mm de diamètre alimentant la délégation de Djerba Midoun et la zone touristique de l’île de Djerba a été signalée. Cette panne entraînera des perturbations et une coupure de l’eau potable à partir de 22 heures ce soir dans la délégation de Djerba Midoun et la zone touristique de Djerba, et à partir de 6 heures du matin demain, vendredi 19 juillet, dans les zones élevées de la délégation de Djerba Houmt Souk (Barkouk, El Hachan, Erriadh, Oualagh, Kachachine…). Les travaux devraient être achevés dans la nuit de jeudi à vendredi, et la distribution de l’eau devrait reprendre progressivement à partir de 10 heures du matin demain, vendredi. Les travaux se poursuivront sans interruption pour rétablir la situation le plus rapidement possible.