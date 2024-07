Création de deux nouveaux établissements d’enseignement dans les universités de Gafsa et de Tunis

“Deux nouveaux établissements d’enseignement supérieur ont été crées dans les universités de Gafsa et de Tunis au titre de l’année 2024-2025 à savoir: l’école supérieure des sciences et techniques de la santé à Gafsa et l’institut supérieur d’ingénierie numérique à Tunis”, a souligné jeudi le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir.

Il a affirmé, au cours d’une conférence de presse organisée à la cité des sciences de Tunis à l’occasion du lancement des journées nationales de l’orientation universitaire, que l’école supérieure des sciences et techniques de la santé à Gafsa offre 4 licences en anesthésie, réanimation, soins de santé, urgence et réanimation et imagerie médicale, alors que l’institut supérieur d’ingénierie numérique à Tunis offre un cycle préparatoire intégré.

Il a précisé que la création de ces deux établissements d’enseignement supérieur a pour but de fournir des spécialités demandées sur le marché de l’emploi et de hisser l’employabilité des diplômés du supérieur.

Boukthir a indiqué que son département s’emploie à favoriser les meilleures conditions aux étudiants au cours de l’année universitaire que ce soit au niveau de l’hébergement, des frais de subsistance, des bourses d’étude, outre les volets culturels, sportifs et l’encadrement psychologique.

Le ministère de l’enseignement supérieur s’emploie à renforcer la capacité d’hébergement dans les foyers universitaires et à accroitre le nombre des lits, a-t-il relevé, ajoutant que plus de 82 pc des demandes concernant l’hébergement ont été satisfaites.

Il a affirmé que 5 nouveaux restaurants universitaires seront ouverts au cours de la prochaine année universitaire dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, de Monastir, de Gabès, de Ben Arous (Mourouj) et de Nabeul (Kélibia)

Selon Boukthir, des bourses et des crédits universitaires seront versés à 150 mille 107 étudiants au cours de l’année 2024-2025.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné que son département accord un intérêt majeur à l’équilibre psychique des étudiants, notant qu’une plateforme numérique à été lancée pour assurer l’encadrement psychologique des étudiants à distance sur le lien suivant : httpss://uso.uvt.tn/consult