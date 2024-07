Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera, peu nuageux en général qui s’épaissiront localement l’après-midi sur les régions occidentales du Centre et du Sud, avec possibilité d’apparition d’orages accompagnés de pluies éparses.

Le vent sera faible et modéré, puis il se renforce relativement l’après-midi près des côtes et dans le Sud.

La mer sera calme à peu turbulente sur la région de Serrat et le Golfe de Gabès, et peu turbulente sur le reste de la côte.

Les températures seront stables, avec des maximales comprises entre 31 et 37 degrés dans les zones côtières et entre 38 et 43 dans le reste des régions, pour atteindre 45 au Sud-ouest et à l’extrême Sud avec l’apparition de sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.