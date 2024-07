Samara annonce pour la cinquième fois son retrait définitif de la scène musicale

Le rappeur Samah Riahi, connu sous le nom de “Samara,” a annoncé pour la cinquième fois son retrait de la scène musicale, ce mercredi 17 juillet, via une publication sur son compte Instagram.

Il a déclaré que son dernier concert aura lieu ce soir dans une boîte de nuit, invitant ses fans et ses amis à venir nombreux. Dans son message, Samara a exprimé : “C’est le dernier concert de ma vie, j’aimerais que tout mon public et tous ceux que j’aime soient présents.” En réponse aux commentaires sceptiques, il a ajouté : “Pour ceux qui disent que ce n’est pas mon dernier concert et qu’ils me traitent de menteur, sachez que c’est à cause de problèmes de santé. Et à ceux qui ont profité de moi et de mon argent, je vais vous dévoiler. Beaucoup de gens que j’ai rendus célèbres étaient des inconnus avant de me connaître.” Samara semble vouloir tirer un trait définitif sur sa carrière musicale, en soulignant les trahisons et les exploitations qu’il a subies tout au long de son parcours.