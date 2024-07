Vérification des Données : Appel aux enseignants suppléants par le ministère de l’éducation

Le ministère de l’éducation a appelé lundi les enseignants suppléants qui ont été appelés à pourvoir les postes vacants dans les collèges et les lycées secondaires durant la période allant du 14 septembre 2018 au 30 juin 2024 à vérifier leurs données personnelles, les périodes de suppléance accomplies et à déposer leur recours avec les pièces justificatives avant la fin des délais de mise à jour et d’opposition prévus au cours de la semaine prochaine.

Les délais de mise à jour et d’opposition prendront fin le 22 juillet sur le portail du ministère de l’éducation www. edunet.tn et le 23 juillet courant auprès des commissariats régionaux de l’éducation a souligné le ministère, précisant qu’aucun recours non justifié par les documents ne sera accepté après ces délais.

Selon le ministère, les suppléants qui ont été appelés à pourvoir des postes vacants dans les collèges doivent vérifier leurs données personnelles et les périodes de suppléance du 15 au 22 juillet à travers son site électronique, puis imprimer le formulaire, le signer et le déposer auprès du commissariat régional de l’éducation territorialement compétent au plus tard le 23 juillet courant.

En cas d’opposition pour les périodes de suppléance effectuées du 14 septembre 2018 au 30 juin 2024, le ministère de l’éducation a appelé les suppléants concernés à imprimer le formulaire de vérification sur le site, de corriger les données avec les pièces justificatives et de les déposer après signature au commissariat régional de l’éducation territorialement compétent au plus tard le 23 juillet courant.