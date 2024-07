Tunisie – Météo : Temps peu nuageux et les températures atteindront 48°

Temps peu nuageux sur la plupart des régions ce dimanche. Les températures oscilleront entre 30 et 36° dans les régions côtières et entre 39 et 45° dans le reste des régions.

Elles atteindront 47° à Kairouan et 48° au sud ouest avec vent de sirocco, selon le bulletin quotidien de l’Institut national de la météorologie (INM).

Vent de secteur Nord au Nord et de secteur Est au centre et au sud faible à modéré, à progressivement fort sur les hauteurs. Mer agitée à peu agitée au Nord et sur les côtes ouest.