Présidentielle 2024 : L’ISIE annonce le démarrage de la période électorale

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a indiqué que la période électorale de la présidentielle 2024 a démarré dimanche 14 juillet 2024 et se poursuit jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

Dans un communiqué publié dimanche, l’ISIE a annoncé avoir entamé le contrôle de l’espace public pour tout ce qui concerne l’élection présidentielle, conformément à l’article 134 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi organique n° 2012-23 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Dans ce contexte, l’Instance des élections a précisé que le contrôle concerne, notamment, l’interdiction de la publicité politique (article 3, 57 et 154 de la loi électorale) et de la publication des résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections ainsi que les études et commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias (articles 70 et 156)

L’ISIE a, en outre, rappelé qu’il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer par le biais des médias, la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’une boite vocale ou d’un centre d’appels en faveur d’un candidat aux élections (articles 58 et 152).

L’Instance a affirmé sa détermination à faire respecter la loi pour garantir l’intégrité du processus électoral et lutter contre les discours haineux et la désinformation des électeurs, et ce conformément aux lois en vigueur.

L’ISIE a, en outre, fait noter qu’elle exercera, en coordination avec les institutions concernées, un contrôle sur le financement des activités des candidats à la présidentielle, des partis politiques et des associations actives dans le domaine des élections.