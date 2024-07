Décès de l’artiste Abderrazek Fehri : Un maître de l’art plastique tunisien s’éteint à 83 ans

La communauté artistique tunisienne est en deuil après le décès du célèbre artiste plasticien Abderrazek Fehri, survenu samedi à l’âge de 83 ans. Le Ministère des Affaires Culturelles a salué les contributions inestimables de ce maître du remodelage de peintures et expert en sculpture. Originaire de Kairouan, Abderrazek Fehri a réussi, à seulement 18 ans, le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts de Tunis en 1959, où il a étudié sous la tutelle de grands noms tels que Pierre Bregoul, Henry Saada, Abdelaziz Gorgi, Safia Farhat, Bonto et Henry Fag. Diplômé en sculpture en 1964, il s’est ensuite installé à Paris, où il a résidé à la Cité Internationale des Arts. À son retour en Tunisie, il a fondé la Galerie de Peinture et plus tard la Galerie “El Medina”. Il a également organisé des expositions pour de nombreux artistes et a promu les œuvres des jeunes diplômés. Avec ses collègues Mohamed M’timet, Raouf Gara et Abdelfattah Bousta, il a créé des sculptures ornant les entrées de plusieurs gouvernorats à travers le pays.