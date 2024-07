La planète continue de se réchauffer de manière alarmante, exacerbant la crise climatique qui affecte le monde entier.

Les températures augmentent sans cesse, ce qui accroît les prévisions de catastrophes naturelles et environnementales constituant une menace sans précédent pour l’humanité. Selon des données officielles publiées par les centres de surveillance en Europe, le mois de juin dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans l’histoire du monde. D’après un rapport du journal britannique “Daily Mail”, les centres de surveillance européens ont confirmé que les températures ont atteint des niveaux record, faisant de ce mois de juin le plus chaud jamais observé, bien qu’il se classe au treizième rang pour les records de chaleur en général. Des scientifiques du programme de changement climatique de l’Union européenne ont indiqué que, mondialement, la Terre a connu le mois de juin le plus chaud de tous les temps. Le mois dernier n’a pas seulement été le plus chaud de l’année 2024 jusqu’à présent, mais aussi le treizième mois consécutif à battre des records de températures élevées.

Les experts pointent les émissions de gaz à effet de serre comme la principale cause et mettent en garde contre une “catastrophe climatique” persistante.