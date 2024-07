Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps clair et peu nuageux sur la plupart des régions. Vent du secteur Est, modéré à relativement fort de 20 à 40 Km/h sur les côtes Est et le sud et de 15 à 30 Km/h ailleurs.

Mer peu agitée sur le nord, agitée sur le golfe de Tunis, de agitée à peu agitée sur les côtes Est.

Températures stables sur le nord et le centre, en légère baisse sur le sud, comprises entre 29 et 35 degrés sur les côtes, entre 36 et 41 degrés ailleurs. Elles peuvent atteindre les 44 degrés sur l’extrême-sud avec des coups de sirocco…