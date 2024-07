Le décès du journaliste et figure emblématique de la radio de Sfax, Habib Térablsi, à l’âge de 64 ans, a été une perte profondément ressentie. Connu pour son engagement dans le domaine médiatique et son influence dans la région, il laisse derrière lui un héritage durable. Sa voix et son engagement envers le journalisme local resteront gravés dans les mémoires de ceux qui l’ont connu et écouté.

Paix à son âme.