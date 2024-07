Attaque sur une école à Khan Younis : Bilan de la frappe sioniste s’alourdit

Plus de 20 Palestiniens sont tombés en martyrs mardi dans des frappes sionistes visant une école abritant des personnes déplacées à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Ghaza, a indiqué une source médicale.

Plus de 20 martyrs et des dizaines de blessés dans une frappe ayant visé la porte de l’école Al-Awda d’Abassan à l’est de Khan Younès (sud), selon la même source.

Dans un communiqué le Croissant-Rouge a annoncé qu'”une école abritant des personnes déplacées a été prise pour cible dans la région d’Abasan, à l’est de Khan Yunis, causant des dizaines de blessés et un certain nombre de martyrs”.

Par ailleurs, le Croissant-Rouge a indiqué dans un deuxième communiqué qu’il y avait eu des martyrs et des blessés suite au bombardement de l’armée sioniste du “rond-point Abu Hamid au centre de Khan Yunis”.

Depuis le début de son agression, l’entité sioniste a pris pour cible un certain nombre d’abris pour Palestiniens déplacés dans différentes zones de la bande de Ghaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, au milieu des condamnations arabes et internationales.

Depuis le 7 octobre, l’entité sioniste mène une agression contre Ghaza qui a fait plus de 126 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et de famine qui ont coûté la vie à de dizaines d’enfants.