Les trésors de la Tunisie : 5 destinations à découvrir absolument

La Tunisie, nichée entre l’Algérie et la Libye, est un véritable joyau d’Afrique du Nord, éblouissant par sa beauté et sa richesse culturelle.

Pour des vacances d’été inoubliables, ne manquez pas les incontournables tels que Dougga, un site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Ksar-Ghilane, une magnifique oasis en bordure du désert du Sahara. Explorez le Chott El-Djérid, un immense lac salé offrant des mirages spectaculaires, et plongez dans l’univers des oasis avec Tozeur et ses cascades. Profitez de l’atmosphère méditerranéenne à Sidi Bou Saïd, visitez la capitale Tunis avec son Musée du Bardo et ses souks colorés, et détendez-vous sur les plages paradisiaques de Djerba. Découvrez également des sites historiques comme Carthage, Hammamet, et l’amphithéâtre d’El Jem. Pour les amoureux de la nature, la lagune de Korba et les parcs nationaux de l’Ichkeul et de Jbil sont des lieux à ne pas manquer. En visitant ces lieux, vous serez transporté au cœur d’un pays où traditions et décors exceptionnels se mêlent harmonieusement.