Une année de prison pour Sonia Dahmani : la réaction bouleversante de sa fille

La fille de l’avocate Sonia Dahmani, Noor Beltaïeb, a exprimé sa profonde douleur sur Facebook après l’annonce du verdict condamnant sa mère à un an de prison.

Dans son message émouvant, elle décrit sa souffrance et la perte de liberté qu’elle ressent : « Le cœur me saigne. Une année entière, 365 jours, pour des paroles, pour la liberté. Et il reste encore quatre autres affaires. » Elle exprime sa désillusion face à un pays qu’elle chérissait autrefois pour sa famille, ses rires, l’odeur du jasmin et la beauté de la mer paisible. Noor se lamente sur la perte de sécurité et de paix, et se demande comment exprimer sa douleur et où trouver refuge. Elle conclut en appelant à la libération de sa mère et à l’éveil de son peuple, évoquant un sentiment de trahison et un désir ardent de justice et de liberté pour la Tunisie.