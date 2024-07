Sherine Abdel Wahab accuse Hossam Habib de violences : le rapport médical dévoilé

Un rapport médical diffusé sur les réseaux sociaux a révélé les blessures subies par la chanteuse Sherine Abdel Wahab après une altercation avec son ex-mari, Hossam Habib.

Le rapport mentionne des ecchymoses à l’œil droit, une coupure superficielle au nez, une lacération de 3 cm à la tête, des éraflures au bras gauche, des blessures superficielles à la main gauche, des ecchymoses et coupures au niveau des cuisses, ainsi que d’autres blessures sur le torse et le cou. L’incident a commencé samedi après-midi lorsque Sherine s’est rendue au commissariat du Cinquième Rassemblement pour accuser Hossam Habib de l’avoir agressée chez elle à l’aube. Selon les enquêtes, l’agression était due à un différend financier. Sherine a déclaré qu’elle avait surpris Hossam dans son studio et qu’il l’avait violemment frappée après une demande de remboursement d’argent. En réponse, Hossam a nié les accusations, affirmant être intervenu pour arrêter une dispute entre Sherine et sa fille. Il a également demandé à ce que le témoignage de la fille de Sherine soit entendu. Par ailleurs, une vidéo de Sherine en train de proférer des insultes et de détruire le studio a été largement partagée en ligne, montrant des dommages et des traces de sang.