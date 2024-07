Sonia Dahmani condamnée à un an de prison pour ses déclarations sur les migrants subsahariens

La Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani à un an de prison, selon une déclaration de son avocat Sami Ben Ghazi à Mosaïque FM.

Cette décision fait suite à un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du même tribunal, en raison des déclarations de Dahmani concernant l’affaire des migrants irréguliers subsahariens en Tunisie. Cette condamnation reflète les tensions et les controverses entourant le traitement des migrants dans le pays, et souligne les enjeux juridiques et médiatiques auxquels sont confrontés les professionnels du droit et de l’information.