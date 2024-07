Conseil national des Régions et des Districts : Adoption du règlement intérieur avec 74 voix

Les membres du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD) ont adopté, mercredi, le projet du règlement intérieur de la deuxième chambre parlementaire dans sa totalité (158 articles) avec 74 voix.

Le dernier article (158) dispose que le règlement intérieur entrera en vigueur à compter de la date de son adoption et sera publié au JORT.

Le président du Conseil national des Régions et des Districts, Imed Derbali, qui s’exprimait après l’adoption du règlement intérieur, a déclaré que les membres du conseil ne sont pas en “rupture avec le peuple et la réalité” mais “travaillent en collaboration avec les conseils locaux, régionaux et des districts” pour répondre aux attentes de nos concitoyens dans toutes les localités, les imadas et les délégations.

Le président du CNRD a précisé que la prochaine étape aura pour objectif de “remporter la bataille du développement global et juste”, relevant que le rôle des membres du conseil est “d’élaborer une législation permettant le développement de l’agriculture en vue de devenir le pilier de l’économie et de la souveraineté.”

Et d’ajouter que la souveraineté énergétique, monétaire et technologique ainsi que le développement de l’infrastructure s’inscrivent aussi dans l’essence même du rôle du Conseil national des Régions et des Districts.